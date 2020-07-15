2020-07-15T09:27:02+03:00
Общество

Новый Центр спортивной борьбы в Уфе будет иметь семь этажей

Он появится в микрорайоне Глумилино
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: glavarb.ruфото: glavarb.ru
Изменить размер текста:

Центр спортивной борьбы в Уфе, который планируется построить в микрорайоне Глумилино, будет иметь семь этажей. Об этом написано в решении Совета городского округа об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории.

Напомним, под возведение спортивного сооружения отведена площадь между улицами Комсомольская, Мусы Гареева, архитектора Рехмукова и Рудольфа Нуреева. Здесь будут снесены гаражи, хозпостройки, заброшенные и разваливающиеся здания, а также конный двор. На территории квартала находится недостроенный Воскресенский собор. Власти намерены его оставить и закончить работу по возведению административной и хозяйственной части, а также разместить две часовни, сторожку и церковную лавку.

Что касается самого Центра спортивной борьбы, то его площадь составит более 30 тысяч «квадратов». Комплекс будет предназначен для проведения международных и общероссийских соревнований. Здесь разместят спортивно-концертный зал на 3319 мест, медицинский блок, центр по работе с детьми, блок общественного питания и торговли, административно-хозяйственный центр, гостиницу и подземный паркинг.

По периметру участка в проекте значится обустройство беговой дорожки для спортсменов с мягким резиновым покрытием. На территории запроектировано футбольное поле 30 х 60 м, две универсальные спортивные площадки для волейбола, баскетбола и зона тренажеров.

Ранее «КП-Уфа» сообщала, что сдать объект планируется в ноябре 2022 года. Стоимость строительных работ оценивается в 2,78 млрд рублей. Еще 800 млн уйдет на покупку оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Радий Хабиров хочет, чтобы о башкирском молоке знали «в любом уголке России»
В ВТБ Онлайн стала доступна покупка биржевых инвестиционных фондов
ВТБ проведет для бизнеса двухдневную онлайн-конференцию «Продукты и продажи»
Новый Центр спортивной борьбы в Уфе будет иметь семь этажей
В Башкирии обнаружен мертвым полугодовалый младенец
В Башкирии во время жары ожидаются грозы, ливни и град
«Направлялись на похороны родственника»: подробности ДТП в Башкирии, где погиб пожилой водитель
В Уфе жестоко расправились с парнем из Саратова
«Салават Юлаев» показал, как проходит предсезонный медосмотр
Радий Хабиров вновь изменил указ о самоизоляции, что изменилось теперь
В Уфе на семь часов закроют проезд по старому Бельскому мосту
Можно ли заразиться коронавирусом при купании в водоемах – ответ эпидемиолога из Башкирии
Найдено самое жаркое место в Уфе - от солнца тут не спрятаться
Аномальная жара в Башкирии продолжается: МЧС вновь опубликовало предупреждение
Власти Уфы отрицают вспышку COVID-19 в мэрии, но среди сотрудников «есть те, кто находится на больничном»
Пьяный водитель из Уфы, погубивший пассажира в ДТП: «У меня 30 лет стаж, я профессионал»
Билайн представляет обновленный сервис BeelineGaming на базе технологии GeForce NOW от NVIDIA
Стало известно о сопутствующем заболевании у 20-й жертвы коронавируса в Башкирии
Коечный фонд нового инфекционного центра под Уфой для больных коронавирусом «весь забит» – Хабиров
В Уфе стартовала первая очередь строительства знакового проекта компании «Талан» жилого комплекса «Конди Нова»
В Башкирии от коронавируса скончался еще один человек
Как легко продать свою старую квартиру?