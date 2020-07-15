Новый Центр спортивной борьбы в Уфе будет иметь семь этажей

15 Июль 2020 2020-07-15T09:27:02+03:00

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Центр спортивной борьбы в Уфе, который планируется построить в микрорайоне Глумилино, будет иметь семь этажей. Об этом написано в решении Совета городского округа об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории.

Напомним, под возведение спортивного сооружения отведена площадь между улицами Комсомольская, Мусы Гареева, архитектора Рехмукова и Рудольфа Нуреева. Здесь будут снесены гаражи, хозпостройки, заброшенные и разваливающиеся здания, а также конный двор. На территории квартала находится недостроенный Воскресенский собор. Власти намерены его оставить и закончить работу по возведению административной и хозяйственной части, а также разместить две часовни, сторожку и церковную лавку.

Что касается самого Центра спортивной борьбы, то его площадь составит более 30 тысяч «квадратов». Комплекс будет предназначен для проведения международных и общероссийских соревнований. Здесь разместят спортивно-концертный зал на 3319 мест, медицинский блок, центр по работе с детьми, блок общественного питания и торговли, административно-хозяйственный центр, гостиницу и подземный паркинг.

По периметру участка в проекте значится обустройство беговой дорожки для спортсменов с мягким резиновым покрытием. На территории запроектировано футбольное поле 30 х 60 м, две универсальные спортивные площадки для волейбола, баскетбола и зона тренажеров.

Ранее «КП-Уфа» сообщала, что сдать объект планируется в ноябре 2022 года. Стоимость строительных работ оценивается в 2,78 млрд рублей. Еще 800 млн уйдет на покупку оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU