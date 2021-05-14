Обвиняемому в убийстве юриста в центре Уфы продлили меру пресечения еще на месяц

фото: Кировский районный суд

Станиславу Яшину, обвиняемому в убийстве юриста Александра Елисеева в центре Уфы, продлили меру пресечения. По решению Кировского районного суда, он будет сидеть в СИЗО еще как минимум месяц – до 17 июня.

– Сам обвиняемый Яшин С.А. и его защитники просили изменить меру пресечения на домашний арест, по состоянию здоровья, – передали в пресс-службе суда.

Напомним, по версии следствия, 49-летний Яшин после судебного разбирательства в Арбитражном суде зарезал Елисеева, а затем попытался покончить с собой – но безуспешно. Все это произошло на улице Пушкина, на глазах у прохожих. Как признавался сам обвиняемый, он не собирался убивать юриста, планируя только суицид. Предположительно, поводом для расправы стал тяжелый судебный процесс из-за крупного долга Яшина по кредиту. Погибший представлял интересы кредитора – бизнесмена Сергея Веремеенко.