В Башкирии мужчина хладнокровно зарезал и расчленил родного брата

Пресс-служба Нефтекамского городского суда передает, что началось слушание в отношении местного жителя. Мужчину, как уточняется в сообщении, обвиняют в убийстве брата (ч.1 ст.105 УК РФ).

Расследование уголовного дела показало, что все произошло 10 ноября 2020 года. В тот день после конфликта 32-летний обвиняемый задумал убить своего 31-летнего родственника. Когда эта мысль пришла к нему в голову, он взял нож и ударил им в шею жертвы. Потерпевший скончался от полученных ран на месте происшествия. После этого убийца принялся расчленять тело брата. В полицию о случившемся сообщил глава семьи, который увидел в ванной комнате окровавленные останки младшего сына.

В сообщении суда отмечается, что за преступление подсудимому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет.