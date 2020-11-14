Проживали совместно: подробности истории с расчленением молодого отца из Башкирии

Молодой человек, отрезавший голову своему родному брату, проживал совместно со своей жертвой.

Напомним, что жуткая история произошла 10 ноября. В полицию сообщили, что в одном из домов Нефтекамска найдено обезглавленное тело 31-летнего мужчины. Оказалось, что его убил собственный 32-летний брат.

Собственный источник «КП-Уфа» сообщил подробности жуткой истории. Оказалось, что мужчины жили вместе со своим отцом. Также известно, что у погибшего мужчина остался маленький ребенок. На данный момент доподлинно неизвестно, из-за чего мог произойти конфликт, который в итоге привел к кровавой расправе.

По факту случившегося Следком Башкирии возбудил уголовное дело.