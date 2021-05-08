Из-за COVID-19 в Башкирии отменили ряд массовых мероприятий

Глава Башкирии Радий Хабиров передал, что власти республики отменили ряд массовых мероприятий в честь Победы в Великой Отечественной войне. Решение, по словам руководителя региона, принято из-за пандемии COVID-19Ю

–Учитывая потенциально опасную ситуацию с распространением COVID-19, мы отменили ряд массовых мероприятий в закрытых помещениях, – сказал он.

По словам Хабирова, празднование будет проходить исключительно на открытом воздухе. «КП-Уфа» сообщала, что 9 мая 2021 года посмотреть фейерверк можно будет сразу на двух площадках.