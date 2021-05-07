Салют на День Победы в Уфе 9 мая 2021 года: где посмотреть, в какое время начало, лучшие площадки

Начало салюта в 23.00 Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Совсем скоро уфимцы и гости города смогут полюбоваться праздничным салютом в честь Дня Победы. 9 мая 2021 года посмотреть фейерверк можно будет сразу на двух площадках. Как уточнили в уфимской мэрии, запускать салют будут на главной городской площади имени Ленина, а также в Черниковке – на площади перед ДК «Машиностроитель». Начнется салют на обоих площадках ровно в 23.00.

Для горожан, которые переживают, что не смогут уехать домой в отдаленные районы, будут ездить дополнительные автобусы. На них можно будет добраться до Демы, Затона, Инорса, Сипайлово, Черниковки и Зеленой рощи.

При этом горожан просят соблюдать все меры антиковидной предосторожности – носить маски, а по возможности любоваться салютом издалека, не подходя близко к толпе людей.