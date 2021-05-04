Разрушенный взрывом газа дом в Уфе будут расселять

фото: мэрия Уфы

Жителей двухэтажного дома №16 на улице Пекинской в Уфе, где в январе 2020 года прогремел взрыв газовоздушной смеси, будут расселять. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, в результате взрыва в здании 1953 года постройки обрушились перекрытия, межкомнатные стены и погиб один человек. После происшествии власти Уфы заявили о намерении восстановить барак. На эту работу было предусмотрено 5,7 млн рублей. Теперь аварийное жилье собираются расселить. В данный момент разрабатывается адресная программа, в которую войдет и дом на Пекинской.

Всего, по данным мэрии, в «двухэтажке» были прописаны 54 человека, только двое из них переехали в центр размещения пострадавших – остальные отказались, найдя кров в другом месте.