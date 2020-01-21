2020-01-21T09:03:20+03:00
Общество

Подъезд двухэтажки в Уфе, разрушенный взрывом газа, восстановят

Это обойдется в 5,7 млн рублей
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Работу по восстановлению поручено провести как можно быстрееРаботу по восстановлению поручено провести как можно быстрее
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Подъезд двухэтажного дома №16 по улице Пекинской в Уфе, где 15 января произошел взрыв газа, решено восстановить. Об этом было объявлено сегодня, 21 января, на оперативке в администрации города.

По подсчетам специалистов, на работу потребуется 5,7 миллиона рублей. Эти средства пойдут на восстановление разрушенных стен и перекрытий.

Мэр города Ульфат Мустафин дал добро на работу и посоветовал отремонтировать подъезд как можно быстрее, чтобы людей можно было переселить в их квартиры.

Напомним, из-за взрыва газа три человека пострадали, а 12 остались без крова - им предложили обосноваться в центре временного проживания. Проверки по факту ЧП проводят прокуратура и следственный комитет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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