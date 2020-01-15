В Уфе в жилом доме взорвался газ, есть пострадавшие: что известно на данный момент

Ранним утром 15 января в старом двухэтажном доме по улице Пекинская в Уфе прогремел взрыв – «хлопнул» бытовой газ. Сообщение об этом поступило на пульт диспетчера в 06:55 по местному времени. По данным МЧС по Башкирии, на втором этаже рухнул потолок. В результате ЧП пострадали три человека, в том числе один ребенок.

Все пострадавшие сейчас находятся в больнице. Состояние одного из них оценивается как тяжелое, второго – средней тяжести. К счастью, остальные жильцы дома, а их всего 35 человек, в том числе пятеро детей, самостоятельно покинули опасное здание. На месте работают экстренные службы, медики и сотрудники правоохранительных органов.

Дом, где произошло ЧП, находится в северной части города. Этот квартал практически полностью состоит из двухэтажных бараков и имеет среди жителей города недобрую славу.

Как отметили в экстренном ведомстве, к разбору завалов привлечены 17 единиц техники и 70 человек личного состава. На место выехал начальник регионального управления МЧС Марат Латыпов.

На данный момент известно, что после «хлопка», который повредил потолок и стену ветхого барака, из дома выбежали все жильцы. Сейчас с ними работают психологи. Власти города предложили им разместиться в пункте временного содержания в Татарской гимназии №65, которая находится неподалеку, на улице Кольцевая. Однако пока никто из них туда не поехал.

- Поисковые работы завершены. Ведется обследование здания, - заявили «КП-Уфа» в пресс-службе МЧС по Башкирии.

Следком по Башкирии организовал доследственную проверку по факту «хлопка газовоздушной смеси». По их данным произошло частичное обрушение потолка и межкомнатных стен. На месте ЧП работают следователи-криминалисты, которые опрашивают очевидцев и жильцов дома и пытаются установить обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Мэр Уфы Ульфат Мустафин также прибыл на место ЧП. В беседе с журналистами и жителями злополучного дома он заявил, что жильцов из пострадавшего подъезда будут расселять. О владельцах квартир из соседнего подъезда этого же дома глава городской администрации заявил, что их переселять в другое жилье не будут.

Жители Уфы с самого утра обсуждают происшествие на улице Пекинской. В одном из городских сообществ появилась информация, что в квартире, где «рванул» газ, проживали наркоманы. Подтвердить эту версию пока не удалось.