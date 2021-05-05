Уфимка, снявшаяся для эротического журнала, попала в совет директоров футбольного «Спартака»

Зарема Салихова родилась и выросла в Уфе Фото: vk.com

34-летняя уроженка Уфы, снимавшаяся для Playboy, получила должность в совете директоров футбольного клуба «Спартак».

Фигура Салиховой вызывала повышенный интерес среди спортивных журналистов и всех фанатов «Спартака». Молодой супруге президента клуба Леоинда Федуна приписывали все ключевые решения в руководстве «Спартака» - от увольнения Шамиля Газизова до работы с трансферами. В глазах публики из бывшей топ-модели сделали настоящего «серого кардинала» московского клуба.

Теория о влиянии супруги Федуна подтвердилась накануне – 3 мая в команде сообщили, что Салихова получила должность в совете директоров «Спартака». Также уроженка башкирской столицы возглавила комитет по аудиту и вознаграждению команды своего мужа.