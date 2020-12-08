Почему Шамиль Газизов покинул московский «Спартак» Фото: Рустем АХУНОВ

Шамиль Газизов, работавший в московском «Спартаке» генеральным директором, мог покинуть должность из-за назначения спортивного директора.

Напомним, что главный функционер башкирского футбола ушел «на повышение» в Москву 9 июня 2020 года. Решение было одновременно логичным, но и достаточно неожиданным для всех. Было понятно, что в рамках клуба уровня «Уфы» Газизову равных не было, и он уже давно преодолел уровень «провинциального» футбольного функционера. С другой стороны, развивать такую махину как «Спартак» (бюрократия, внутренняя борьба и прочие «прелести» большого коллектива – Ред.) человеку даже с опытом Газизова будет сложно. Чтобы вы понимали, «Уфа» маленький и очень сплоченный клуб, в котором генеральный директор работает со всем – от общения с прессой, до цвета сидений на стадионе «Нефтяник».

Тем не менее, «Камилыч» решил попробовать себя в роли управленца топового клуба и уехал из Уфы. Его место в башкирской команде занял Ринат Шайбеков.

ПОЧЕМУ ШАМИЛЬ ГАЗИЗОВ УШЕЛ ИЗ «СПАРТАКА»

О том, что Газизов в скором времени покинет «Спартак» профильные СМИ начали писать еще в начале декабря. Главным поводом для этого логичнее всего назвать назначение нового спортивного директора клуба - Дмитрия Попова. По сути, своим решением руководство клуба забрало у Газизова полномочия самостоятельно руководить трансферной политикой «Спартака». Эта роль для человека, показавшего миру таких футболистов как Зинченко, Лунев и Дивеев, была ключевой, и без нее он не захотел оставаться в московской команде.

Владелец клуба Леонид Федун до последнего отказывался напрямую комментировать дальнейшую судьбу Газизова в «Спартаке». Официальный комментарий по расторжению был опубликован на сайте и в социальных сетях «красно-белых» вечером 8 декабря.

- Футбольный клуб «Спартак-Москва» принял решение о прекращении сотрудничества с Шамилем Газизовым и желает ему успехов в новых футбольных проектах, - гласит официальное послание.

Место Газизова в клубе займет управляющий директор Евгений Мележников. Примечательно, что в пресс-релизе руководство «Спартака» отдельным абзацем выделило, что спортивным блоком и трансферной стратегией клуба будет заниматься Дмитрий Попов.

Любопытно, но Газизов был далеко не единственным уроженцем Уфы среди верхушки «Спартака». Близкая подруга Леонида Федуна – Зарема Салихова, известная фотомодель из Уфы, которая прекрасно разбирается в футболе и трансферах.

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