«Роналду вызывает симпатию»: кто такая Зарема Салихова из Башкирии, которую называют женой владельца «Спартака» Федуна

В этот четверг, 23 июля, спортивные журналисты неожиданно начали говорить о 34-летней жене Леонида Федуна Зареме Салиховой, которая якобы принимает ключевые решения в «Спартаке». В частности, ее приплели в историю с увольнением гендиректора клуба Томаса Цорна. Редакция «КП-Уфа» вспоминает, чем была известна красавица из Башкирии до того, как стала женой миллиардера из Москвы.

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА КОНКУРСА КРАСОТЫ

Судя по информации из открытых источников, родилась Салихова осенью 1986 год. Детство и юность девушка провела в квартире на улице Блюхера в Уфе. Впервые о Салиховой в СМИ заговорили в 2005 году, когда она поучаствовала в региональном этапе конкурса «Мисс Русское радио Уфа». 18-летняя красотка поразила внешностью и образом всех членов жюри, которые единогласно выбрали ее главной девушкой конкурса.

Спусти три месяца после победы в Уфе, девушка поучаствовала в финале конкурса в Москве. Здесь юная Зарема потерпела фиаско – получила лишь утешительный приз в виде звания «Мисс улыбка». По данным «КП-Уфа», за победу Заремы проголосовали 18 судей из 20, но позже в историю вмешался главный организатор конкурса, который выбрал другую победительницу конкурса.

Уже после возвращения в Уфу Зарема рассказала журналистам, что больше не видит себя в роли модели, но хочет организовать в башкирской столице конкурс красоты, дабы дать другим девушкам шанс попробовать себя в этом бизнесе. Девушка даже заявила, что нашла спонсоров.

Фото: vk.com

СЪЕМКИ В PLAYBOY

Через четыре года, в июне 2010, в журнале Playboy появились откровенные фотографии уфимки, которая не хотела быть моделью.

- Зарема Салихова устроила сольную вечеринку в ресторане. С таким диджеем любое застолье покажется настоящим раем на земле, - гласит подпись к снимкам.

Также в журнале была небольшая анкета, в которой Зарему назвали девушкой месяца. В небольшом опроснике девушка заявляет, что у нее вызывает симпатию Криштиану Роналду, что она не любит бесполезные подарки, любит крепко спать, мечтает выучить французский и жить во Франции. Из ближайших планов девушки – съездить на финал ЛЧ 2010. Главный недостаток Салиховой образца 2010 года – нетерпимость к чужим недостаткам.

НОВАЯ ЖИЗНЬ

Остается неизвестным, чем занималась Салихова в период с 2010 по 2019 годы, но осенью прошлого года наши коллеги из «Бизнес.Online» провели большой анализ внутренней кухни «Спартака», в котором назвали уфимку «второй женой Федуна».

По данным «Sports.ru», впервые на публике Федун появился с новой подругой во время ЧМ-2018. Пара занимала место в VIP-ложе стадион «Лужники».

Также спортивные журналисты активно продвигают странную историю о том, что именно Салихова продвигала кандидатуру Шамиля Газизова на пост гендиректора «Спартака», якобы из-за того, что якобы является родственницей последнего. Версия весьма сомнительная, так как у Газизова достаточно опыта и спортивного бекграунда для того, чтобы не прибегать к помощи неких «связей» в руководстве московского клуба.