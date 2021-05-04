Значки для вакцинированных от COVID-19 в Башкирии появились на сайте бесплатных объявлений

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На днях на сайте бесплатных объявлений для жителей Уфы появилось предложение купить специальные значки о прохождении вакцинации от коронавируса. «Знаки отличия» для привитых в конце апреля выпустили по инициативе местного отделения партии «Единая Россия». Предполагалось, что их будут раздавать бесплатно всем, кто получит два компонента прививки от COVID-19. Об этом, в частности, заявлял министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.

В объявлении о продаже значков «Я вакцинирован/COVID-19 Vaccinated» с государственной символикой Башкирии говорится, что этот значок «юбилейный» и предназначен для коллекции. К слову, продавец не указал номер телефона, предпочитая общение с потенциальными покупателями через личные сообщения на сайте. Нет в объявлении и адреса, где находится продавец, а цену желающим купить значок он предложил выбрать самим.