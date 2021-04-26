Жители Башкирии, привитые от коронавируса, получат знак отличия

Пункты вакцинации будут работать и на всех майских праздниках Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ситуация с коронавирусом в Башкирии по-прежнему остается стабильной. Несмотря на все опасения, с наступлением тепла вспышек заболевания не было зарегистрировано. За минувшие сутки в республике выявлено 97 новых случаев ковида, а общее число инфицированных достигло 34984 человек. Большая часть из них проходит лечение амбулаторно, 157 пациентов лечатся стационарно. Состояние 9 пациентов врачи оценивают как удовлетворительное, еще 11 - тяжелое, они переведены в отделение интенсивной терапии. С выздоровлением выписано уже 93 процента от общего числа заболевших – 32500 человек, из которых 171 за последние сутки.

ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ ДЛЯ ВАКЦИНИРОВАННЫХ

Продолжается в республике массовая вакцинация от коронавируса. Всего в Башкирию поставлено уже 295832 дозы вакцин «ГамКовидВак» и «ЭпиВакКорона». Первым компонентом привиты 240218 человек, полностью завершили вакцинацию 144282 человека. Личный пример показывают и чиновники – так от ковида уже привились глава Минздрава Максим Забелин, мэр Сибая Рустем Афзалов, а также глава Стерлитамака Владимир Куликов.

А накануне во время очередного оперативного совещания в правительстве Максим Забелин сообщил о приятном нововведении для привившихся граждан.

- С этого дня каждому вакцинированному будет выдаваться знак отличия, с помощью которого можно будет определить человека, получившего вакцину, - заявил глава ведомства, уточнив, что пункты вакцинации будут работать даже на майских выходных.

ВЫСОКИЙ ПРОЦЕНТ ЗАВОЗНЫХ СЛУЧАЕВ БОЛЕЗНИ

Говоря о майских праздниках, которые в этом году продлятся с 1 по 10 мая, стоит отметить, что это вынужденная мера на фоне ухудшающейся эпидемиологической обстановки в мире и в России в частности. Так глава регионального Роспотребнадзора Анна Казак заявила, что во многих странах регистрируются новые вспышки и очаги коронавируса, да и в Башкирии ежедневное число заболевших до сих пор остается внушительным.

- Мы стоим на грани того, чтобы не начать снова расти. Особенно сейчас высок процент завозных случаев. От нас с вами сейчас зависит судьба страны. Ровно от того, как мы с вами отдохнем эти 10 дней, как мы будем носить средства защиты, зависит, будет рост заболеваемости или нет, - подчеркнула Анна Казак.

В Роспотребнадзоре призвали жителей Башкирии на майских праздниках не посещать массовые мероприятия и избегать мест скопления людей, а лучше с семьей уехать на дачу или на природу. Если вы все же остаетесь в городе, не забывайте про защитные маски и соблюдайте все гигиенические нормы.

ГУЛЯЙТЕ ЧАЩЕ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ И НЕ ПЕРЕУТОМЛЯЙТЕСЬ

Недавно на сайте Минздрава Башкирии появилась памятка для пациентов, перенесших коронавирус и столкнувшихся с осложнениями сердечнососудистой системы, поражениями щитовидной железы и печени, нарушениями когнитивной функции мозга и др. Врачи напомнили, что реабилитация постковидных больных должна продолжаться и после стационара. Чтобы быстрее восстановиться, нужно чаще гулять на свежем воздухе, избегать стрессов и переутомлений, принимать ферменты для улучшения пищеварения, пить настои лечебных трав и не забывать про регулярную диспансеризацию.