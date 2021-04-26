Появились фото значков, которые будут выдавать жителям Башкирии после вакцинации от COVID-19

фото: "ЕР"

Сегодня утром, 26 апреля, министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин объявил, что жителям республики, вакцирировавшимся от коронавируса, будут выдавать специальные «знаки отличия». Как выяснилось, это пластиковые значки круглой формы, на фронтальной стороне которых изображена башкирская символика (триколор и курай) и нанесена надпись «Я вакцинирован/COVID-19 Vaccinated». Их можно носить на одежде – например, прикрепить к лацкану пиджака. Фотографиями значков с «КП-Уфа» поделилась пресс-служба «Единой России» – партия стала инициатором идеи о введении знака отличия.

фото: "ЕР"

– Это не сертификат и не паспорт. А определенное свидетельство того, что от человека со значком вакцинации, можно не ожидать заражения коронавирусом, – сообщил руководитель регионального исполкома «ЕР» Рустем Ахмадинуров.

Как пояснили «КП-Уфа» в пресс-службе партии, значки не дают никаких социальных преференций носителям – это просто символика и «элемент пропаганды» вакцинации от COVID-19. Изделия, начиная с сегодняшнего дня, будут выдавать в пунктах вакцинации тем, кто получит второй компонент прививки. Для жителей республики, прошедших процедуру до 26 апреля, значки не предусмотрены.