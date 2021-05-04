Проект сохранения усадьбы Бухартовских обойдется Уфе в 1,4 млн рублей

фото: МЧС РБ

Управление земельных и имущественных отношений администрации Уфы определилось с подрядчиком на создание проекта по сохранению усадьбы Бухартовских. Это здание располагается по адресу Аксакова, 48 и признано объектом культурного наследия. Больше года назад там вспыхнул пожар.

Эскизный проект сохранения памятника архитектуры разработает экспертно-проектное бюро «Архтамга». Компания предложила выполнить работу за 1,4 млн рублей – вдвое меньше максимальной стоимости контракта (2,8 млн рублей). Бюро должно будет предложить конструктивные решения для реставрации усадьбы и получить одобрение своего проекта от «Башкультнаследение». Заказ необходимо выполнить до 15 ноября.