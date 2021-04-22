Уфа готова выделить на эскизный проект сохранения усадьбы Бухартовских 2,8 млн рублей

фото: МЧС РБ

Управление земельных и имущественных отношений администрации Уфы ищет подрядчика для создания эскизного проекта по сохранению усадьбы Бухартовских. Здание, которое располагается по адресу Аксакова, 48, является объектом культурного наследия. Год назад в этом памятнике архитектуры произошел пожар.

Начальная (и она же максимальная) стоимость госконтракта оценивается в 2,86 млн рублей. Деньги предусмотрены бюджетом башкирской столицы. Исполнителю нужно будет создать эскизные проекты для двух бревенчатых зданий: главного дома усадьбы Бухартовских (площадь – 909,2 кв.м.) и отдельно стоящего флигеля (288 кв.м.).

Эскизный проект, согласно документации закупки, должен включать описание архитектурного облика усадьбы и характера ее современного использования, конструктивные решения для реставрации, предложения по цветовому оформлению фасадов. Подрядчик также возьмет на себя обязательства по представлению архитектурных решений по экстерьеру, входной группе, планов этажей, крыши, окон и дверей.

Исполнитель контракта будет отобран 29 апреля. Эскизный проект необходимо подготовить до 15 ноября.