2020-03-13T20:54:25+03:00
Происшествия

В Уфе горит уникальный архитектурный памятник – усадьба Бухартовских

Что стало причиной пожара, умышленный поджог или случайность, пока неизвестно
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: соцсети, Эльза МаулимшинаФото: соцсети, Эльза Маулимшина
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Сегодня поздним вечером, 13 марта, в историческом центре Уфы вспыхнул уникальный памятник культуры и архитектуры – дворянская усадьба Бухартовских, построенная еще в 1890 году. Об этом сообщила общественница и член Совета по правам человека при главе Башкирии Эльза Маулимшина на своей странице в социальных сетях.

Из-за чего именно произошло возгорание – из-за умышленного поджога или неаккуратного обращения с огнем бездомных, устроивших из старинной усадьбы ночлежку, пока неизвестно. Сейчас на месте работают пожарные, но пламя уже распространилось по всему второму этажу и крыше.

Пламя вспыхнуло на втором этаже и перекинулось на крышу Фото: Яна БАЗЕКИНА

Пламя вспыхнуло на втором этаже и перекинулось на крышуФото: Яна БАЗЕКИНА

- По прибытии на место первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось задымление из-под кровли двухэтажного дома размерами 16х16 метров. На тушение подано 2 ствола РСК-50. Силы и средства работают по повышенному рангу пожара. Погибших, пострадавших нет. В тушении от МЧС России задействовано 24 человека и 8 единиц техники, - уточнили в пресс-службе экстренного ведомства.

«КП-Уфа» следит за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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