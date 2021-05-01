В правительстве Башкирии одно из министерств могут разделить на два отдельных органа

Власти Башкирии рассматривают идею о разделении министерства молодежной политики и спорта

В правительстве Башкирии министерство молодежной политики и спорта могут разделить на два отдельных ведомства, чтобы одно занималось исключительно «молодежкой», а другое – спортом. Информация об этом появилась 29 апреля в телеграм-канале «Подслушано в Башкирии», где публикуются инсайды из республиканского Белого дома. Отмечалось, что «официальный документ о разделении министерства» должен выйти 30 апреля, однако никаких распоряжений по этому поводу так и не появилось – по крайней мере, в публичном поле.

«КП-Уфа» обратилась к депутату регионального парламента Оксане Савченко, которая не первой год пытается протолкнуть идею разделить министерства. По словам народной избранницы, ей о преобразовании ведомства в два отдельных органа «не раз уже говорили самые разные источники – и с правительства, и с администрации главы республики».

– [Точные] сроки не озвучивали, говорили – апрель-май, – отметила Савченко.

Депутат добавила, что рассматривалась идея о передаче молодежной политики местной системе «Центра управления регионом». «Но это слухи, которые гуляют уже минимум месяц».