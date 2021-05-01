Уфа
Еще
Радио
Уфа
Еще
Радио
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество1 мая 2021 19:49

В правительстве Башкирии одно из министерств могут разделить на два отдельных органа

По словам депутата регионального парламента, слухи об этом «гуляют уже минимум месяц»
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
КомментироватьОставить комментарий
Власти Башкирии рассматривают идею о разделении министерства молодежной политики и спорта

Власти Башкирии рассматривают идею о разделении министерства молодежной политики и спорта

В правительстве Башкирии министерство молодежной политики и спорта могут разделить на два отдельных ведомства, чтобы одно занималось исключительно «молодежкой», а другое – спортом. Информация об этом появилась 29 апреля в телеграм-канале «Подслушано в Башкирии», где публикуются инсайды из республиканского Белого дома. Отмечалось, что «официальный документ о разделении министерства» должен выйти 30 апреля, однако никаких распоряжений по этому поводу так и не появилось – по крайней мере, в публичном поле.

«КП-Уфа» обратилась к депутату регионального парламента Оксане Савченко, которая не первой год пытается протолкнуть идею разделить министерства. По словам народной избранницы, ей о преобразовании ведомства в два отдельных органа «не раз уже говорили самые разные источники – и с правительства, и с администрации главы республики».

– [Точные] сроки не озвучивали, говорили – апрель-май, – отметила Савченко.

Депутат добавила, что рассматривалась идея о передаче молодежной политики местной системе «Центра управления регионом». «Но это слухи, которые гуляют уже минимум месяц».