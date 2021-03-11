Уфа
Еще
Радио
Уфа
Еще
Радио
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Власти Башкирии не поддержали разделение одного из министерств на два органа

Депутат регионального парламента назвала это решение "недальновидной политикой"
Владислав КАЗАНЦЕВ
КомментироватьОставить комментарий
Администрация главы Башкирии высказалась против разделения Минспорта и молодежной политики на два отдельных органа

Администрация главы Башкирии высказалась против разделения Минспорта и молодежной политики на два отдельных органа

Администрация главы Башкирии отказалась от идеи разделения министерства молодежной политики и спорта на два органа, которые по отдельности отвечали бы за молодежную политику и спорт. С такой инициативой уже не первый год выступает депутат регионального парламента Оксана Савченко.

Накануне, 10 марта, народная избранница опубликовала ответ администрации главы республики на свой запрос о выведении из министерства двух новых ведомств. В нем власти Башкирии поясняют, что это может привести к увеличению числа чиновников и лишним тратам местного бюджета, а посему считают идею нецелесообразной.

– Мы получили очередную отписку […], хотя уже я не знаю, с какой стороны подползти по этому вопросу. По мне так это недальновидная политика, когда на «молодежку» вот так вот обращают внимание отписками. Поэтому пока я умываю руки, потому что стучать в закрытую бетонную дверь и пробивать ее головой очень тяжело. Может быть, когда-то произойдет это разделение – я буду только рада, – но пока я не вижу смысла вообще что-либо доносить, – прокомментировала отказ разделять министерство Савченко.