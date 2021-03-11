Власти Башкирии не поддержали разделение одного из министерств на два органа

Администрация главы Башкирии высказалась против разделения Минспорта и молодежной политики на два отдельных органа

Администрация главы Башкирии отказалась от идеи разделения министерства молодежной политики и спорта на два органа, которые по отдельности отвечали бы за молодежную политику и спорт. С такой инициативой уже не первый год выступает депутат регионального парламента Оксана Савченко.

Накануне, 10 марта, народная избранница опубликовала ответ администрации главы республики на свой запрос о выведении из министерства двух новых ведомств. В нем власти Башкирии поясняют, что это может привести к увеличению числа чиновников и лишним тратам местного бюджета, а посему считают идею нецелесообразной.

– Мы получили очередную отписку […], хотя уже я не знаю, с какой стороны подползти по этому вопросу. По мне так это недальновидная политика, когда на «молодежку» вот так вот обращают внимание отписками. Поэтому пока я умываю руки, потому что стучать в закрытую бетонную дверь и пробивать ее головой очень тяжело. Может быть, когда-то произойдет это разделение – я буду только рада, – но пока я не вижу смысла вообще что-либо доносить, – прокомментировала отказ разделять министерство Савченко.