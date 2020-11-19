В Башкирии заработал Центр управления республикой

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Сегодня, 19 ноября, в Уфе заработал Центр управления республикой (ЦУР) Башкортостан. Это единая цифровая платформа, на которой будут представлены все сферы жизнедеятельности региона, сообщили в пресс-службе главы Башкирии Радия Хабирова. Структура будет следить за социально-экономическими процессами и давать обратную связь жителям.

– Основной принцип работы новой структуры – быть вместе с людьми, знать о проблемах и оперативно их решать. ЦУР объединит представителей республиканских министерств, ведомств, муниципалитетов, подразделений Администрации Главы и департаментов Правительства региона, – добавили в администрации главы.

Центр управления республикой состоит из трёх блоков:

– социальных коммуникаций: обеспечивает работу с обращениями жителей республики, выявляет проблемные точки и устраняет их. Основа – уже обкатанная система «Инцидент менеджмент».

– экономической аналитики: анализирует экономическую целесообразность при решении проблем региона, возможности корректировки бюджета и инвестиционный климат.

– информационный: держит жителей региона в курсе работы органов власти и вовлекает население в принятие решений по развитию Башкирии.

Пока ЦУР будет работать на базе Управления главы республики по социальным коммуникациям, а затем переедет в отдельное здание рядом с домом правительства.