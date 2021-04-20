«Сроду не было стриптиза под курай!»: жителей Башкирии возмутило выступление музыканта в священный месяц

Фото: соцсети

В соцсетях бурно обсуждают выступление этно-музыканта Zainetdin, который сыграл на музыкальных инструментах в компании девушек в коротких шортах.

История началась с того, что мультиинструменталист выложил в соцсетях видео со своего выступления. Артист в привычной ему манере играет на курае, а рядом танцуют девушки в коротких шортах. После такого перфоманса на музыканта обрушилась волна критики в соцсетях.

В самых приличных комментариях музыканта называют клоуном, а его выступление – доказательством того, что культура Башкирии не достигла дна.

- Стыдоба. Сроду не было стриптиза под курай. В священный месяц Рамадан! – возмущаются жители Сибая, увидевшие отрезок шоу артиста в соцсетях.

Некоторые недовольные жители республики пошли дальше. Они опубликовали послание от имени группы салафитов (сторонники ранней веры мусульман и очищения ислама - Ред). В нем неизвестные требуют от Зайнетдина публичных извинений за «развратный номер с участием обнаженных женщин одетых в одежды с атрибутами национальной одежды».

Позже артист прокомментировал ситуацию. Он пообещал изменить программу выступления. Также он отдаст часть доходов от концерта 26 апреля на строительство мечети.

- Мы же артисты. Мы всегда пробуем, экспериментируем. Что-то нравится, а что-то нет. В любом случае, спасибо вам за внимание. В любом случае, мы будем продолжать свое творчество, - объяснил Зайнетдин.

Напомним, что похожую ситуацию не так давно попала уфимская художница Алена Савельева. Девушка рисовала небольшие зарисовки, в которых были показаны персонажи в костюмах, напоминающие башкирские национальные наряды. Многие посчитали картины оскорбительными.