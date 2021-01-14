В Башкирии не утихает скандал вокруг уфимской художницы Алены Савельевой, которая опубликовала серию картин, на которых изображены башкиры в национальных костюмах – но в весьма неоднозначных образах. Например, на одной картине борцы куреш в обтягивающих костюмах обнимаются с румянцем на щеках. На другой женщина с обнаженной грудью исполняет танец на шесте перед важными мужчинами в национальных костюмах. Башкирский национальный активист Руслан Габбасов открыто заявил, что герои картин преподносятся «в каком-то сексуально-извращенном виде».- Тут не стёб, тут откровенное издевательство над башкирами, ну или над башкирской культурой! – возмутился активист.После громкого скандала в соцсетях после поста Габбасова, на Алену Савельеву обрушилась целая волна негодования. В беседе с «КП-Уфа» девушка призналась, что ее, а также друзей и близких буквально заваливают письмами с откровенными угрозами. Девушку угрожают подкараулить на улице и искалечить, предупреждают, чтобы она оглядывалась по сторонам, выходя на улицу.- Знаете, если мне вдруг отрежут голову, я не много потеряю. Но если пострадает кто-то из моих близких, мне будет очень больно и обидно. Я действительно не хотела никого обидеть или задеть чьи-то чувства. В моем роду также есть башкиры, у меня нет никакого предвзятого отношения к этой национальности, - рассказала Алена Савельева.Сейчас девушка раздумывает о том, чтобы написать заявление в полицию по поводу поступающих в ее адрес угроз.Полное интервью с уфимской художницей, где она рассказывает, как ей пришла идея о создании этих картин, и где они сейчас находятся, читайте в большом материале от «Комсомолки», которое совсем скоро появится на нашем сайте.