Популярный в Башкирии Zainetdin заявил, что уходит со сцены и станет бродячим артистом в Европе

В минувшую пятницу, 29 марта, в Уфе в последний раз показали авторское этно-шоу Zainetdin, которое принесло успех и признание публики молодому башкирскому музыканту-мультииструменталисту Загиру Зайнетдинову. Лауреат республиканских, всероссийских и международных конкурсов решил поставить красивую точку в своем авторском проекте, дав большой трехчасовой концерт в день своего рождения.

Новость о том, что любимец публики на пике карьеры покидает сцену настолько взбудоражила поклонников, что билеты на прощальное шоу Zainetdin 25 разлетелись очень быстро. В день выступления около концертного зала Башкортостан нерасторопные поклонники тщетно пытались найти лишние билеты. Но лишних в этот день не было - как и год назад, во время своего первого сольного концерта на главной сцене башкирской столицы, Zainetdin собрал впечатляющий аншлаг.

Среди зрителей было немало и иногородних: кто-то приехал из соседних областей - Челябинска, Магнитогорска, Оренбурга, а кто-то преодолел и более длинный путь - из Москвы, Самары и Сургута. Солнечный башкирский мальчик, энерджайзер, как часто называют артиста поклонники, на прощание подготовил грандиозную программу, включающую все свои самые хитовые композиции, в том числе и те, с которыми открывал игру хоккейного клуба Салават Юлаев и бои на Уфа-Арене.

Трехчасовое шоу "Zainetdin 25" артист готовил целый годФото: Мила КИЯН

Юбиляр играл на разных инструментах, вводил публику в транс горловым пением, танцевал, делал сальто и, конечно, принимал поздравления. Артист получил благодарственные грамоты от Курултая и Министерства культуры республики за большой вклад в развитие башкирского искусства, а поклонники надарили ему подарков - сувениров, сладостей и огромных плющевых медведей.

Сам юбиляр поблагодарил всех своих учителей, земляков, многие из которых приехали на концерт из разных районов республики, а своему отцу преподнес в подарок гармонь. Зайнетдинов-старший был очень тронут - подарок оказался как нельзя кстати, его старый инструмент, под который когда-то учился танцевать будущий создатель этно-шоу, совсем развалился.

- Этого хватит и до пятидесятилетнего юбилея! -пообещал растроганный отец музыканта и тут же опробовал гармонь, подыграв сыну, исполнившему сольно любимую башкирскую песню. Публика никак не хотела отпускать своего любимца - из зала кричали: «Молодец! Не уходи!».

ОТРАВИТСЯ ПОКОРЯТЬ ЕВРОПУ

Через несколько дней, 3 апреля, шоу Zainetdin 25 покажут в последний раз в Стерлитамаке.

- За два года мы дали двести концертов, выступили в восьми странах, где нас принимали так, что мы просто сами были в шоке. Но я хочу двигаться дальше, проект Zainetdin стал мне мал, как костюм, из которого вырос, - пояснил Загир Зайнетдинов.

Музыкант признался, что хочет на время выйти из зоны комфорта и в ближайшее время планирует отправится куда-нибудь подальше, с билетом в один конец.

"Комсомолка" первой поздравила юбиляра - в странствия по Европе Zainetdin отправится с нашими фирменными подаркамиФото: Мила КИЯН

- Скорее всего это будет Европа - стану на время бродячим музыкантом. Давно мечтал записать клип в Париже - может пришло время осуществить мечту. Мы станем странствующими музыкантами, поедем без денег и не вернемся, пока не заработаем на обратный билет, - поделился планами Zainetdin - свое сценическое имя музыкант решил не менять.

Покорять Европу, впрочем, башкирский артист будет не впервые. В прошлом году он побывал с концертами в Болгарии, Сербии, Македонии, Боснии - и везде имел огромный успех. Даже обзавелся фанатами-иностранцами, с которыми сейчас активно общается через соцсети, на своей страничке в Инстаграме.

- Многие раньше вообще представления не имели о нашей республике. Говорили: «Татарстан- знаем, а о Башкортостане слышим впервые». Было, конечно, обидно. Хотелось познакомить их с башкирским искусством. Когда я играл на кубызе и делал сальто - они были просто поражены. Спрашивали: «У вас все такие сумасшедшие», - смеется Загир.

Конечно, землякам артиста, похоже, придется набраться терпения – заграничный вояж башкирского энерджайзера вряд ли быстро закончится. Тем не менее, российские поклонники музыканта надеются увидеть его в числе участников Всемирной фольклориады, которая пройдет в Уфе в следующем году.