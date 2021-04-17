Приговор уфимцу Владимиру Санкину, забившему до смерти педофила, будут пересматривать 26 апреля

Санкина приговорили к 8 годам колонии строгого режима Фото: Рустем АХУНОВ

26 апреля Верховный суд Башкирии рассмотрит апелляцию защиты Владимира Санкина, который был приговорен к восьми годам колонии строгого режима за то, что до смерти избил педофила. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов республики. Информация о грядущем процессе также есть на сайте ВС.

Напомним, преступление, за которое судили Санкина, произошло 30 января 2020 года. В тот вечер он встретил на улице двоих мальчиков, один из которых сообщил, что их к себе домой завел неизвестный мужчина, который стал домогаться, угрожая топором. Санкин решил разобраться с обидчиком мальчиков и избил его штакетником. Потерпевший от полученных травм скончался при госпитализации.

История Санкина вызвала широчайший общественный резонанс. Инцидент обсуждался на федеральных каналах, где часто высказывались в защиту мужчины. В результате от вышестоящего начальства досталось главному башкирскому следователю Денису Чернятьеву. Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин отчитал последнего за недоработку по освещению уголовного дела.