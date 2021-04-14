В Роспотребнадзоре по Башкирии рассказали о том, как меняется качество питьевой воды во время паводка

Во время весеннего половодья ведомство проводит дополнительные проверки качества питьевой воды Фото: Иван ВИСЛОВ

Во время весеннего половодья жители Уфы и Башкирии все чаще задаются вопросом о качестве питьевой воды. Многие закупаются бутилированной водой, другие же ставят на краны всевозможные фильтры. Но так ли все это необходимо? Чтобы внести ясность, мы решили разузнать, кто и как следит за состоянием воды, которую потребляют уфимцы и жители других городов республики. На эти и другие вопросы «Комсомолки» ответила начальник отдела надзора по коммунальной гигиене Роспотребнадзора по Башкирии Лариса Кильдюшова.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

- Одно из приоритетных направлений работы управления Роспотребнадзора по республике – обеспечение качества питьевой воды. В частности, мы проводим контрольно-надзорные мероприятия, как плановые, так и внеплановые. Если брать отдельно Уфу, то у нас имеется семь точек, где мы проводим мониторинг. Это резервуары, где мы отслеживаем качество готовой питьевой воды, которая затем поступает в систему водоснабжения, - рассказывает Лариса Кильдюшова.

Начальник отдела надзора по коммунальной гигиене Роспотребнадзора по Башкирии Лариса Кильдюшова

К слову, качество питьевой воды в Уфе все-таки гарантирует «Уфаводоканал», а Роспотребнадзор лишь проверяет их работу.

- В Уфе есть еще четыре точки, которые мы проверяем. Они находятся в местах распределения воды, то есть непосредственно в распределительной сети и, в том числе, в водопроводных колонках. Соответственно, по Уфе у нас 11 точек, где мы отбираем воду для анализа и оценки. А в целом по республике у нас таких точек 142 непосредственно из источников водоснабжения и еще 45 из распределительных сетей, - говорит Лариса Кильдюшова.

По словам специалиста, анализ проб воды, набранных в этих точках, делают в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора по Башкирии. Там проводят исследование воды на более чем 80 показателей качества. Непосредственно центральное управление курирует водозаборы и резервуары с готовой питьевой водой в Уфе, Уфимском, Нуримановском, Иглинском и Благовещенском районах. В остальных районах работают территориальные отделы – всего их 12.

Лариса Кильдюшова рассказала также о том, как именно ведомство проверяет на качество питьевую воду. Она пояснила, почему в Уфе до потребителей может дойти мутная, ржавая или грязная вода.

- Если мы говорим о той воде, которая находится в резервуарах чистой воды, и которая затем идет в распределительную сеть, то здесь мы обнаруживаем превышения (содержания – Ред.) по таким показателям как железо. И здесь, как следствие, мутность и цветность воды. Хочется отметить, что как раз таки железо и цветность, и мутность мы уже определяем, когда отбираем воду из кранов. Здесь речь идет о вторичном загрязнении, уже после водоподготовки. Происходит это в связи с изношенностью водопроводных сетей, - говорит начальник отдела надзора по коммунальной гигиене. В свою очередь, именно Роспотребнадзор разбирается в случаях, когда из крана течет грязная или мутная вода. За эти нарушения наказывают управляющие компании, отвечающие за состояние водопроводных труб.

ЧТО НАХОДЯТ НА ВОДОЗАБОРАХ

Лариса Кильдюшова в беседе с «Комсомолкой» также пояснила, что в лабораториях Роспотребнадзора по Башкирии при исследовании питьевой воды могут обнаружить превышение ПДК (предельно допустимой концентрации – Ред.) по целому ряду показателей. В данном случае идет о воде, которая еще не попала в водопровод, а находится в процессе отбора на водозаборах. Такая вода содержится в специальных резервуарах и лишь после многократной обработки ее направляют потребителям.

- Это и жесткость общая, и такие показатели как цветность и мутность, запах. Если говорить о санитарно-химической группе показателей, то это и железо, медь бывает иногда, сульфаты, нитраты и нитриты. Если говорить о микробиологии, то бывают превышения ОКБ и ТКБ (бактерии группы кишечной палочки – Ред.). Бывают превышения марганца, бывает, что превышает общая минерализация, - рассказывает Лариса Кильдюшова.

Сотрудники Роспотребнадзора по Башкирии не только проводят дополнительные анализы питьевой воды, но и выясняют, как вообще в водозаборы попадают вещества, которых там быть не должно.

КАК ВЛИЯЕТ ПАВОДОК

Мы решили поинтересоваться, как весенний паводок может повлиять на качество питьевой воды в городах Башкирии. Становится ли она в этот период хуже или это всего лишь миф?

- Если говорить о природном факторе, то утверждение об ухудшении воды в паводок – однозначно правильное. Даже на качество подземных вод будет влиять паводок. Жесткость воды в водопроводе в это время напрямую зависит от жесткости на водозаборе. Весной снег тает, и эта вода заполняет реки и подземные горизонты. А снег несет с собой не только чистую воду – в нем могут быть и техногенные загрязнители. Именно в период паводка изменяется такой показатель как жесткость общая, - поясняет Лариса Кильдюшова.

В период весеннего половодья Роспотребнадзор по Башкирии проводит дополнительные проверки качества питьевой воды в городах и селах, а также исследует воду в реках и скважинах.

- На период паводка водоснабжающие организации усиливают режим обеззараживания воды – происходит дополнительное хлорирование. Но все в рамках допустимых уровней. На выходе вода контролируется очень серьезно и, в том числе, с нашей стороны. Хотелось бы отметить, что за последние пять лет превышений или несоответствий по хлору и его соединениям в питьевой воде в Уфе мы не обнаружили. А уровень содержания хлора контролируется каждый час, - говорит начальник отдела надзора по коммунальной гигиене.

Роспотребнадзор по Башкирии отмечает: воду из под крана пить можно Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

СКРЫТЬ ЗАГРЯЗНЕНИЕ НЕ ПОЛУЧИТСЯ

Что касается случаев загрязнения воды в реках, то специалисты Роспотребнадзора по Башкирии получают информацию о них одними из первых. По словам Ларисы Кильдюшовой, сегодня ни одно из предприятий в республике не сможет скрыть факт попадания промышленных стоков в водоем.

- Однозначно эта информация дойдет до контролирующих органов, в частности и до нас. Сразу же начинаются контрольно-надзорные мероприятия: мы с нашей лабораторией и центром гигиены и эпидемиологии определяем вещества, которые характерны для конкретного загрязнения источника воды. Мы должны понимать, что имеем по факту взаимодействия загрязняющего вещества с водой. То есть просчитать возможные последствия, - говорит специалист.

МОЖНО ЛИ ПИТЬ ВОДУ ИЗ КРАНА

Еще один вопрос, который периодически возникает у жителей Уфы и Башкирии – насколько безопасно пить «сырую» воду из крана? Обязательно ли ее кипятить?

- Та вода, что идет из под крана – готова к употреблению. Это питьевая вода. Многие потребители задают вопрос про фильтры: нужно ли их использовать? Для начала, мы должны знать исходные данные той воды, которую собрались фильтровать. Конечно, мы (Роспотребнадзор – Ред.) не можем обойти всех потребителей и взять у них воду на анализ. Но, если у жителей республики возникают вопросы по качеству воды, или к нам поступают жалобы на запах хлора, например, то мы выезжаем на место. Во время предварительной проверки отбираем воду, проводим исследования, - отмечает Лариса Кильдюшова.

Если у вас возникли вопросы по качеству воды, то всегда можно сообщить об этом в Роспотребнадзор по Башкирии по телефону горячей линии: 8-800-700-90-30. Звонить можно в рабочие дни, с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00 часов местного времени, перерыв с 12-00 до 12-45. Звонок бесплатный.