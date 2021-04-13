Перевернула жизнь: как сейчас живет в Майами Анжелика Якусева, топ-модель и «бывшая» Радика Юльякшина

Сейчас девушка находится в Майами Фото: https://www.instagram.com/anzheli_____/

«Бывшая» Юльякшина Анжелика Якусева переехала в Майами и записывает там музыку.

Впервые о девушке начали писать в СМИ еще в далеком 2014 году. Тогда 22-летняя Анжелика представляла Россию в международном конкурсе «Top Model Of The World». По итогам конкурса она заняла шестое место. Спустя некоторое время девушка снялась для обложки французского журнала L’Officiel и открыла в себе талант певицы. Примечательно, что в этот период ее связывали романтические отношения с Радиком Юльякшиным. Пара вместе записывала песни и исполняла их на радость публике.

В что-то серьезное отношения так и не переросли, а в 2019 году Анжелика и вовсе отправилась на шоу «План Б», где хотела побороться за любовь комика Тимура Батрутдинова. Кастинг девушка так и не прошла. Одновременно с этим уроженка Башкирии занималась модельным бизнесом.

Анжелика и Радик и сейчас остаются хорошими друзьями Фото: https://www.instagram.com/anzheli_____/

Судя по всему, после нескольких лет жизни и творческой работы в Москве (Якусева целиком посвятила себя музыке - Ред), девушка решила кардинально изменить жизнь. В ноябре 2020 года Анжелика Якусева перебралась в США. Какое-то время модель провела в Нью-Йорке и, как она сама уверяет, влюбилась в этот город.

Но уже в феврале 2021 года девушка переехала в солнечную Флориду. На берегу Атлантического океана девушка отдыхает, снимается в фотосессиях и пишет музыку. Также она рассказывает подписчикам в соцсетях, как переживать сложные моменты в жизни.