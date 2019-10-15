Модель из Уфы рассказала о роковой встрече с Ольгой Бузовой

СЕГОДНЯ 09:09 2019-10-15T09:11:28+03:00

Девушка не считает, что Бузова приревновала ее к Батрутдинову

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Экс-возлюбленная известного певца из Башкирии Радика Юльякшина рассказала о роковой встрече с Ольгой Бузовой, после которой покинула ТВ-шоу «План Б». Анжелики Якусевой не вошла в число шести основных претенденток на сердце комика Тимура Батрутдинова.

Как накануне сообщала «Комсомолка», уфимку «забраковала» Бузова. Позже в соцсетях Якусева написала, что многое осталось за кадром и не вошло в финальную версию в передачи. Девушка предпочла философски отнестись к своей неудаче.

– «Не тот велик, кто никогда не падал, а тот велик — кто падал и вставал!», – процитировала в своем Instagram уфимская красавица, а затем продолжила. – Никто не застрахован от неудачи. Кастинги, конкурсы, отборы - сколько раз я уже проходила через это. Со стороны все кажется просто - попробовал, получилось, прошёл. Но получается, конечно же, не всегда.

В интервью порталу popcake.tv Анжелика недоумевает, почему Бузова не пропустила ее на шоу. Девушка отметает версию с тем, что звезда приревновала ее к Батрутдинову.

– На съемках меня попросили спеть ее песню «Хит-парад», возможно это ей не понравилось, – предположила модель из Уфы.

Якусева не считает, что Бузова вела себя «по-звездному». Наоборот, она была дружелюбно настроена, «но в конце сказала «нет».

ИСТОЧНИК KP.RU