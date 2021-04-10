«Перестало биться сердце нашей любимой»: скончалась молодая мать из Башкирии

Фото: instagram.com/sveta_loves_the_sun/

8 апреля скончалась 32-летняя уроженка Уфы Светлана Каримова. С октября 2020 года девушка мужественно боролась с онкологическим заболеванием – острый миелоидный лейкоз.

– С прискорбием сообщаем, что 8 апреля после продолжительной болезни перестало биться сердце нашей любимой Светочки. Спасибо всем, кто искренне переживал с нами все это время, оказывал моральную и материальную помощь, – сообщили ее близкие.

В последнее время молодая мама проходила лечение в турецкой Анталии. У девушки была диагностировала очень сложная и агрессивная форма рака, справиться с которой врачи так и не смогли ни в России, ни за границей. У Светланы остался муж и двое детей – 4 и 8 лет.

Прощание с умершей уфимкой и похороны прошли сегодня, 10 апреля, в селе Русский Юрмаш. Мама скончавшейся молодой женщины попросила приносить на могилу только живые цветы.