«Мы сделали все, что можно»: молодая мама из Уфы столкнулась со страшной болезнью

К «химии» добавят еще и таргетную терапию дорогостоящими препаратами, так как у нее очень тяжелый и редкий случай – обнаружили мутацию генов, что очень усложняет лечение.

32-летняя уфимка Светлана Каримова в октябре 2020 года резко заболела. Но кроме высокой температуры, у нее не было никаких симптомов. Скорая приезжала, сбивала температуру, но та снова поднималась. Тогда Светлана почувствовала неладное и прошла обследование. Как гром среди ясного неба она узнала свой диагноз – острый миелоидный лейкоз. Сейчас женщина находится в Турции на лечение, потому что в Уфе такое уже не лечат.

- Света лечилась в 13-ой больнице. Но сейчас врачи уже бессильны, сказали, что сделали все, что можно. У нее редкий тяжелый случай, - рассказала «КП-Уфа» сестра мужа Аделия.

Все праздники – дни рождения мужа и сына, Новый год, 23 февраля, 8 марта Светлана провела в палате и мечтала поскорее увидеть и обнять близких. Состояние ухудшалось с каждым днем – была слабость, хотелось только лежать, химиотерапия, которую делали все четыре месяца, не помогала, добиться ремиссии никак не получалось. Количество раковых клеток не снижается, а это значит, что пересадку костного мозга пока не сделать. - Оказалось, что у меня очень сложный случаи . Как признаются лечащие врачи, они не в состоянии вылечить, это – «не их уровень». Нет соответствующих условии , опыта и медикаментов, хотя они пытаются делать все, что могут и даже немного больше, - писала Света в Инстаграме.

«ВРАЧИ ОПАСАЛИСЬ ЭТОЙ ПОЕЗДКИ»

Последняя надежда – лечение в турецкой клинике MedicalPark в Анталье, где сейчас находится Света со своим супругом Раулем. Как рассказала сестра мужа, врачи опасались этой поездки, того, как она ее перенесет.

- Перелет Свете дался тяжело, сказывалось слабое состояние здоровья и тревожные ожидания. Весь день по прилете сдавали анализы, проходили консультации с ведущими врачами и профессорами. Они заселились в ламинарную палату, им нельзя выходить, но они теперь вдвоем, и условия намного лучше, - рассказала Аделия.

Главная задача клиники – снизить количество раковых клеток и добиться ремиссии. При благополучном раскладе Свету ждет пересадку костного мозга, донором станет ее родная сестренка.

Дома супругов ждут двое детей 8 и 4 лет.

На сегодняшний день они оплатили первый курс лечения. Но сейчас к «химии» добавят еще и таргетную терапию дорогостоящими препаратами, так как у нее очень тяжелый и редкий случай – обнаружили мутацию генов, что очень усложняет лечение. Стоимость озвучат после назначения.

Если вы хотите помочь Светлане выздороветь и вернуться домой, можете перевести средства по номеру карты 4274 3200 6533 8504. Получатель Рауль Наилевич (супруг).