Андрей Губин попрощался с Уфой и окончательно переехал жить за границу

Губин предпочел перебраться на спокойный египетский курорт

Известный уроженец Уфы, 47-летний певец Андрей Губин переехал жить в Египет и не планирует возвращаться на родину. Артист выбрал курортный город Дахаб на берегу Акабского залива – это место популярно у серфингистов и любителей спокойного отдыха. Об этом сообщил журнал «СтарХит».

– Андрей арендует там большой красивый дом, — цитирует издание людей из окружения певца. – Целыми днями тренируется, гуляет, ну и занимается творчеством, конечно.

Они добавили, что безбедную жизнь исполнителю обеспечивают авторские отчисления с хитов. Творчеством он все еще занимается – но пока только для себя.

Известно, что перед самым отъездом Губин слетал на родину в Уфе. Там он повидался с родными и близкими.

Напомним, в 2018 году Андрей Губин продолжительное время проживал в Уфе и был завсегдатаем местного фитнес-клуба. Затем артист вновь перебрался в Москву. На публике его видели очень редко – поэтому выступление певца в караоке-клубе в 2020 году стало целым событием. Почему «мальчик-бродяга» пропал с радаров и предпочел жизнь затворника, рассказала его соседка.