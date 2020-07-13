Андрей Губин спел на публике впервые за 15 лет

13 Июль 2020 2020-07-13T11:36:58+03:00

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Популярный в 90-х певец из Уфы Андрей Губин выступил на публике впервые за 15 лет. Выступление музыканта в караоке-клубе опубликовал на своей странице в инстаграме участник телепроекта «Голос» Илья Бардо.

«Годы работы на эстраде берут свое , как не крути! Главное, всегда оставаться человеком. Скромныи , добрыи , совершенно простои и порядочный! Глубокое уважение к этому артисту», – написал он в публикации.

На записи слышно, что мальчик-бродяга исполняет песню «На сиреневой луне» своего коллеги по эстрадному цеху Леонида Агутина. В комментариях к видео многие пользователи написали, что скучают по Губину и ждут его возвращения на сцену. «Мы ждем тебя», «Хочу на твой концер», «Так рада снова услышать такой родной голос Андрея!», пишут поклонники.

Последнее выступление Андрея Губина состоялось 9 апреля 2005 году в Кремле в рамках ежегодной церемонии награждения брендов российского рынка. После этого не было ни одного концерта – любимец миллионов попросту исчез как со сцены, так и с публичного поля. Считается, что его сильно подкосили смерть обоих родителей и тяжелая болезнь. В конце прошлого года появилась информация, что Андрей может вернуться – об этом, в частности, говорил его саундпродюсер Тарас Ващишин.

Первое за долгое время публичное выступление Андрея Губина // 13.07.

ИСТОЧНИК KP.RU