Соседка Андрея Губина рассказала, почему он стал затворником

СЕГОДНЯ 16:03 2019-10-30T16:03:09+03:00

Некогда популярный певец из Уфы не дает концертов и не появляется на публике

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Соседка Андрея Губина рассказала, почему он перестал давать концерты и появляться на публике. Она считает, что апатия некогда популярного певца из Уфы связана с семейной трагедией.

Еще одной причиной отшельнического образа жизни стала тяжелая болезнь. Более десяти лет назад 45-летнему исполнителю диагностировали «левостороннюю прозопалгию лица». Андрей испытывает сильные боли, которые мешают нормально жить и работать.

Соседка Екатерина живет с Губиным в одном доме в центре Москвы уже много лет. Она считает, что на его долю выпало слишком много испытаний. Его мама и папа ушли из жизни с разницей в пять лет.

– Смерть мамы выбила его из колеи. Для Андрея и его сестры Насти это было большое горе, – рассказала изданию «СтарХит» Екатерина.

Певец предпочитает не распространяться о своих личных проблемах и трагедиях – всю информацию о нем журналисты и поклонники получают через третьи лица. Дома в Москве он бывает редко, все время находясь в разъездах. Несмотря на это, поклонники едва ли не ежедневно приносят к его двери подарки и письма. По словам соседки, Андрею важно знать, что о нем помнят и его слушают.

Время от времени к дверям Губина приходят чересчур назойливые фанаты. Так, одна поклонница устроила скандал из-за того что Андрей, дав автограф, попросил ее уйти. Музыкант успокаивал ее около часа.

Слухи о том, что артист переехал в родную Уфу, соседка опровергла, хотя отметила, что «какое-то время» он действительно жил в столице Башкирии.

– Я считаю, что Андрей имеет право на то, чтобы жить вдали от славы и популярности. Если он когда-нибудь захочет вернуться на сцену, то обязательно это сделает, – подытожила свой рассказ Екатерина.

ИСТОЧНИК KP.RU