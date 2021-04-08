«Он просто здесь умрет»: тяжелобольному мальчику из Башкирии резко стало хуже

С каждым днем малышу становится все хуже

«КП-Уфа» уже не раз писала о маленьком мальчике из села Мишкино, у которого в 2019 году врачи обнаружили огромную опухоль шейного отдела позвоночника, из-за чего у ребенка отказала одна рука, и перестал видеть глаз. В республике врачи так и не смогли помочь Толику, малыш проходил лечение в Израиле, обследовался в Новосибирске, но везде врачи разводили руками и отправляли Толика домой - умирать. Наконец, у мальчика появился шанс на спасение – вместе с мамой он отправился в Москву, где его должны были осмотреть лучшие столичные хирурги, но снова возникла проблема.

- Улетели ночью с Толиком в Москву. Там ему резко стало хуже, увезли в больницу на скорой, а там не принимают. Говорят, вам нужно в клинику им Пирогова, а туда можно попасть только по направлению на госпитализацию от уфимских врачей. Мы звоним в Уфу, а врач-онколог, который осматривал Толика, говорит, чтобы мы ему больше не звонили. Мы все очень переживаем, он просто умрет здесь, что же делать? – не может сдержать слез волонтер АНО «Радуга добра» Регина Биргулиева, которая сопровождает мальчика и его маму в Москве.

По словам волонтера, сейчас важно хотя бы получить лечение в платном отделении, поэтому сбор на лечение малыша продолжается. Если вы хотите помочь, свяжитесь с волонтером Региной по телефону 8(919) 616-60-26 (карта банка привязана к номеру).