«Он орет от боли»: двухлетнего Толика, которого отправили умирать домой башкирские врачи, не приняли и в Новосибирске

Как рассказала доброволец, Толику становится хуже с каждым днем – малыш орет от боли, кричит, плачет, отказывается от еды и воды.

Накануне «КП – Уфа» публиковала историю Толика из Мишкино, которого отправили умирать домой башкирские врачи. Медики сказали, что сделали все возможное, и ему ничего не поможет. Однако надежда на жизнь появилась – двухлетнего малыша согласились принять в Новосибирске. Но чуда не случилось и здесь.

- Мы прилетели, а нас не приняли. Новосибирск тоже бессилен, отправляет нас в Москву. Но самое ужасное в том, что и в столице нас не ждут. Мы взяли билеты в Москву и надеемся, что к прилету все решится, - сказала Регина Биргулиева волонтер.

Как рассказала доброволец, Толику становится хуже с каждым днем – малыш орет от боли, кричит, плачет, отказывается от еды и воды.

Напомним, что в годовалом возрасте у Толика нашли опухоль шейного отдела, сейчас уже у малыша отказала одна рука и не видит один глаз. Страшный диагноз Толику поставили в 2019 году – в марте мать обратилась в больницу с жалобами, что у сына кашель, отдышка, беспокойство. К сожалению, проведенные исследования показали опухоль.