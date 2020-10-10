«Отправили умирать домой»: в Башкирии двухлетнего Толика спасают от страшной болезни

На лечение Толика нужно 200 тысяч рублей. Если вы хотите помочь, позвоните Регине по телефону 8(919) 616 60 26.

Состояние двухлетнего Толика из Мишкино ухудшается с каждым днем. Как ранее сообщала «КП-Уфа», у мальчика опухоль шейного отдела, сейчас уже у малыша отказала одна рука и не видит один глаз. В феврале 2020 года его уже отправляли умирать домой, когда израильские врачи отказались оперировать. Но Толик стойко выдержал все испытания и продержался больше полугода. Сейчас же опухоль снова начала расти с огромной скоростью.

Как рассказала Регина Биргулиева волонтер, уфимские врачи развернули мать с ребенком и сказали, что ничем уже помочь не смогут. Зато откликнулись медики Новосибирска, ребенка там уже ждут на операцию.

Страшный диагноз Толику поставили в 2019 году – в марте мать обратилась в больницу с жалобами, что у сына кашель, отдышка, беспокойство. К сожалению, проведенные исследования показали опухоль.

На лечение Толика нужно 200 тысяч рублей. Если вы хотите помочь, позвоните Регине по телефону 8(919) 616 60 26.