Прокуратура проверит, как уфимские власти содержат памятники архитектуры

фото: Башкультнаследие

Прокуратура Башкирии начала проверку законодательства об охране объектов культурного наследия в центре Уфы. Надзорное ведомство заинтересовалась тем, как в столице сохраняются, реставрируются и используются конкретные памятники архитектуры. Поводом для этого стали случаи мародерства в старинных особняках.

Прокуратура намерена провести инспекцию в «Доме Аверьяновых» (Октябрьской Революции, 51), «Усадьбе Поповых» (Коммунистическая, 49/ Мустая Карима, 2), «Городской управе» (Ленина, 7) «Доме Смирнова А.К.» (Мустая Карима, 5), «Доме Сахарова» (Коммунистическая, 47), «Доме Ахтямова» (Чернышевского, 73).

– В ходе проверки будет дана оценка действиям органов местного самоуправления, а также лиц, ответственных за содержание и сохранность указанных объектов, – передали в надзорном ведомстве.

Там добавили, что при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.