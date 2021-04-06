Мародеры атаковали старинные особняки в центре Уфы - стало известно для чего

Фото: Павел Мазин

Судьба старинных особняков по улице Октябрьской революции уже давно беспокоит уфимских общественников. После расселения уникальные памятники архитектуры и зодчества становятся центром притяжения для мародеров, желающих поживиться чужим добром, а также бездомных, которые устраивают там ночлежки и разводят костры. Уфимцы до сих пор с болью вспоминают июнь 2018 года, когда вспыхнул знаменитый Дом Веденеева – и такая судьба может ожидать и другие деревянные дома.

Фото: Павел Мазин

- В этих объектах культурного наследия свирепствуют мародеры и черные кладоискатели. Устраивают резиденции бездомные. Вот такое культурное лицо нашей республики, - сетует уфимская общественница Эльза Маулимшина.

По мнению общественницы, проблему хотя бы частично можно решить консервацией (полным закрытием) домов после расселения, оперативным выставлением на торги для реставрации, а также постановкой на вневедомственную охрану.