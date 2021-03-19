фото: Башкультнаследие

Башкультнаследие через суд требует привести в порядок «Дом Ахтямова» в Уфе, который является объектом культурного наследия. Соответствующий иск к собственнику двухэтажного кирпичного здания был направлен в Октябрьский городской суд.

Сейчас в «Доме Ахтямова», располагающегося по адресу Чернышевского, 73, никто не проживает. Само здание находится в заброшенном состоянии. Исторический облик сохранил только южный фасад.

– …восточный фасад здания изрисован надписями и рисунками, нанесенными красящими веществами, требуется проведение ремонтно-реставрационных работ. В настоящее время собственником и пользователем здания какие-либо меры по сохранению объекта культурного наследия «Дом Ахтямова» не приняты, – сообщается на сайте суда.

В иске ведомство просит обязать ответчика «организовать проведение работ по сохранению объекта культурного наследия».