«Чувствую себя пока непонятно»: угодившая в больницу Гульназ Асаева рассказала, что произошло

В своем Инстаграме певица успокоила поклонников и рассказала, что произошло.

Стало известно о состоянии Гульназ Асаевой, которая в ночь на 24 сентября попала в больницу – ей резко стало плохо. В своем Инстаграме певица успокоила поклонников и рассказала, что произошло.

- Наконец то могу выйти с вами на связь, все хорошо, очень много вопросов про больницу и мое состояние. Просто резко стало плохо, Вильдан вызвал скорую, меня увезли. В общем, все вроде нормально, сейчас сижу, думаю, смогу ли завтра поехать в Уфу на концерт. Еще голоса нет, чувствую себя пока непонятно. Приехали покушать, - сказала Гульназ и показала свой ужин – крем-суп и мидии.

Напомним, что татаро-башкирская певица В 2:37 24 сентября опубликовала секундное видео из помещения, похожего на палату в больнице. Запись она сопроводила подписью «Господи, как страшно» и пропала. Только сегодня вечером она нашла в себе силы записать истории в соцсетях.