Гульназ Асаева попала в больницу Фото: https://www.instagram.com/asaeva_official/

Молодая певица из Башкирии Гульназ Асаева неожиданно для всех оказалась в больнице.

Судя по соцсетям исполнительницы, медицинская помощь ей потребовалась в прошлое воскресенье, 4 апреля. Девушка опубликовала в соцсетях несколько снимков, намекающих на ее пребывание в больнице, а затем подтвердила догадки поклонников.

- Меня положили в больницу, я не знаю, сколько еще времени тут буду. Такие дела. Это не корона! - прокомментировала ситуацию певица.

Напомним, что в конце 2020 года в похожей ситуации оказался еще один национальный исполнитель из Башкирии – Радик Юлякшин. Тогда советнику главы Башкирии по вопросам культуры понадобилась помощь после того, как он «спешил на концерт».