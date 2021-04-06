Власти Уфы ответили, когда появятся пешеходные дорожки на улице с грязевым водопадом

Власти Уфы ответили, когда появятся дорожки на улице с водопадом из грязи

На оперативном совещании в мэрии Уфы рассказали, когда оборудуют пешеходные переходы на улице Комсомольской.

На «грузовом» дублере проспекта Октября ремонт начали еще в 2019 году. Строители затеяли грандиозную реконструкцию улицы с заменой труб и дорожного полотна. По началу местные жители были только рады – асфальт здесь был едва ли не самым худшим во всем городе из-за постоянно проезжающих грузовиков. Но позже горожане столкнулись со всеми «прелестями» ремонта – горы грязи, огромные лужи и никак не огороженные ямы. Редакция «КП-Уфа» даже нашла за ТЦ «Семья» настоящий водопад из грязи.

В ответ на бесконечные жалобы жителей Комсомольской на банальное отсутствие пешеходных дорожек власти дали следующий ответ.

- Подрядной организации выдали предписание по организации пешеходных дорожек сроком до 15 апреля, - объяснили в пресс-службе мэрии Уфы.