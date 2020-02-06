Отсидел за насилие над ребенком, которому не было и 14: что известно о личности убитого педофила в Уфе

Стали известны новые подробности в громкой истории расправы над педофилом в Уфе. Напомним, что 33-летнего Владимира Санкина обвиняют в том, что он до смерти забил штакетником мужчину, домогавшегося до двух подростков и предлагавшего им деньги, чтобы они разделись. Один из мальчиков сумел вырваться, выбежать на улицу и позвать на помощь. Проходивший мимо Владимир поспешил на помощь детям, но поскольку был сильно пьян, вместо того, чтобы вызвать полицию, сам решил жестоко наказать извращенца.

«ПОВЫШЕННАЯ ОБИДЧИВОСТЬ, СКЛОНЕН К ДЕПРЕССИИ»

Пока «народный герой» (как уже окрестили Санкина в соцсетях) находится под домашним арестом, а тысячи людей подписывают петицию о его освобождении, выясняются все новые подробности о жизни убитого мужчины. Так, например, телеканал RT опубликовал психологическую характеристику на 54-летнего Владимира Зайцева, составленную на него еще во время отбывания срока в колонии строгого режима за надругательство над ребенком.

Так, выяснилось, что Зайцев был неоднократно судим: в мае 1983 года 18-летнего юношу посадили на 4,7 лет в колонию за мужеложство. В 2003 году он получил год общественных работ за «вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий». К сожалению, доподлинно неизвестно, что такого «антиобщественного» предлагал подросткам сделать Зайцев.

А уже декабре 2007 года мужчина загремел на 11 лет в колонию строгого режима за насилие над ребенком, которому даже не исполнилось и 14 лет. Зайцев полностью отсидел срок и освободился в октябре 2018 года, при этом восемь лет он был обязан находиться под административным надзором.

В колонии Зайцев работал токарем, и как отмечают сотрудники колонии – социально-полезные связи не поддерживал.

«Повышенная обидчивость, склонен к уходу от людей, уединению и депрессии, не уверен в себе. Зависим. Чрезмерно контролирует себя, не выражает свои чувства прямо и открыто. Трудности в межличностных отношениях, недоверчив» - перечисляются в характеристике основные личностные качества погибшего.

Судя по информации, представленной в некоторых СМИ, несмотря на свое пристрастие «к мальчикам» у Зайцева до тюрьмы была и жена, и дети – но мужчина часто пил и избивал своих домочадцев. Поэтому, когда мужчина вышел на свободу, его родная сестра помогла ему прикупить комнату в барачной коммуналке в Инорсе, где тот и проводил все время, не работая, часто выпивая и наводя ужас на своих новых соседей.

Сейчас в перипетиях уголовного дела разбирается следственный комитет Башкирии, также расследование под личный контроль взяли и в центральном аппарате СК. Сегодня, 6 февраля, стало известно, что правозащитный центр «Единой России» попросил генпрокурора Игоря Краснова с просьбой взять расследование уголовного дела под личный контроль и защитить обвиняемого от излишне строгого наказания.