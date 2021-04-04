Знаменитый дворник Юра из Уфы в эфире Первого канала заявил, что все балдеют от него

- Люди, с которыми я работаю, стали уважать меня, стали ценить меня. Дворники все балдеют от меня, - заявил Юра.

Накануне знаменитый дворник из Уфы Юра Ветлугин стал участником передачи «Сегодня вечером» на Первом канале. Это программа о простых людях, которые внезапно стали известными.

Ведущий Максим Галкин, после того, как Юра вошел в студию, спросил у гостей, знают ли они, кто это. Присутствующие в зале отметили, что он похож на актера, но уж очень не уверен в себе, поэтому назвали его шахматистом.

Съемочная группа телепередачи, оказывается, уже побывала в Уфе и сняла сюжет о Юре. В эфире он рассказал, что очень счастлив, что его жизнь изменилась в лучшую сторону.

- Люди, с которыми я работаю, стали уважать меня, стали ценить меня. Дворники все балдеют от меня, - заявил Юра.

Напомним, Юра стал известен благодаря фотографу Роману Филлипову. Он устроил ему фотосессию, после которой неравнодушные стали перечислять ему деньги. Их хватило, чтобы закрыть долги и сделать ремонт в комнате.