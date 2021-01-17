В Уфе собрали 650 тысяч рублей, необходимых для оплаты долгов для дворника Юры, из которого сделали модель.Началась история Юры в детском доме. Молодой человек вырос с третьей группой инвалидности, связанной с ментальным состоянием. Ухаживать за парнем стала бабушка фотографа из Уфы Романа Филиппова.- Бабаня (так мужчина ласково называет свою бабушку - Ред) стала ему крестной матерью. Ходила с ним по всем инстанциям и смогла выбить полагающуюся комнату от государства, - пишет фотограф.Вскоре непорядочные люди попытались переписать квартиру Юры на себя, но за парня вновь вступилась крестная мама. Филиппов рассказал, что тогда жулики пошли другим путем и оформили на инвалида кредит более чем в 500 тысяч рублей.- Следующий год Юра провел в рабстве у мошенников в деревне. Выполнял всю работу по дому и даже больше, а его за это кормили. А когда его чуть не убили, он сбежал. Шел пешком несколько десятков километров до Уфы, где пришел, конечно же, к Бабане, - сообщает Филиппов жуткие подробности.Сейчас Юра работает дворником и живет в своей маленькой комнате. Мужчина вкусно готовит, выращивает цветы и пишет стихи. Логично, что зарплаты дворника не хватает на оплату огромного кредита.Чтобы помочь Юре внук Бабани решил организовать для него профессиональную фотосессию. Ничем не примечательного работягу переодели, модно постригли и привели в студию. Снимки, которые в итоге получились, ничем не отличаются от тех, которые размещают на обложках модного глянца. Люди, отправлявшие деньги на помощь Юре отметили, что он похож на кинозвезду Мэттью Макконахи.Спустя сутки Филиппов рассказал, что сбор на основные цели закрыт – неравнодушные люди перевели больше 600 тысяч рублей.- Горшочек, не вари! У Юры куча долгов, но из того, что я нашел, суммы должно хватить. Остальное я потрачу на улучшение жилищных условий Юры. Если вы отрываете последнее от себя – не присылайте больше. Только если хотите купить ему новые обои или заделать дырку в потолке. Повторю, на закрытие долгов сбор закрыт! – пишет фотограф.