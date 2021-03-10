«Стал отлучаться на фотосессии»: как живет уфимский дворник Юра, внезапно ставший знаменитым

После фотосессии Юрий Ветлугин в одночасье стал знаменитым. Фото: Роман Филиппов

Около двух месяцев назад простой уфимский дворник Юрий Ветлугин внезапно стал настоящей фотомоделью и попал на обложки нескольких модных глянцевых журналов. Ничем не примечательного работягу вдруг стали называть «двойником Макконахи» из-за его сходства со знаменитым голливудским актером.

Такой неожиданной известностью Юра обязан фотографу из Уфы Роману Филиппову, который и организовал первую для дворника фотосессию. На такой шаг фотограф решился, чтобы помочь мужчине расплатиться с долгами – некоторое время назад его обманули мошенники и «навесили» на него огромный кредит. Юра оказался в долгах как в шелках без единой возможности выбраться. Зарплаты дворника катастрофически не хватало, чтобы вовремя платить по кредиту и долги копились как снежный ком.

Сейчас дворник Юра периодически участвует в рекламных съемках. Фото: Роман Филиппов

На счастье Юры, Роман Филиппов твердо решил помочь ему избавиться от долгов. И сделал он это необычным способом. Привел мужчину в студию, переодел по последнему писку моды, стилисты поработали над его прической и внешним видом, а все остальное сделал профессиональный фотограф. Он же и выложил в социальные сети душещипательную историю простого сироты из уфимской Черниковки. Спустя всего сутки после публикации Юрий Ветлугин проснулся знаменитым, а неравнодушные люди собрали для него 600 тысяч рублей, чтобы рассчитаться по кредиту.

Спустя почти два месяца после той самой первой фотосессии дворник Юра пришел на открытие персональной выставки работ своего благодетеля Романа Филиппова. Как и ожидалось, были там и фотопортреты и его самого.

- Выставкой он доволен, ему нравится внимание, - рассказал «Комсомолке» о впечатлениях Юрия фотограф Роман Филиппов.

Юрий Ветлугин продолжает работать дворником в Черниковке. Фото: Роман Филиппов

Так как же сейчас живет простой дворник Юра? Как оказалось, он по-прежнему работает дворником в Черниковке. Об этом «КП-Уфа» рассказал директор УЖХ Орджоникидзевского района Уфы Артур Шагаргазин.

- Работает, пока не уволился. Но теперь стал отлучаться на фотосессии. В целом к нему вопросов нет. Работает также добросовестно, как и работал, - отметил Артур Шагаргазин.

По словам директора районного УЖХ, недавно коллективу ЖЭУ №27, где трудится Юра, выдали новую спецодежду, о которой он просил при личной встрече с чиновником.