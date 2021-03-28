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Происшествия28 марта 2021 15:57

Скончался впавший в кому на соревновании курэш 13-летний мальчик из Башкирии

Ребенка уже похоронили
Источник:kp.ru
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В Башкирии 13-летний мальчик Ефим М., который на протяжении нескольких месяцев боролся за жизнь после неудачного приема на соревнованиях курэш, скончался, передает Ufatime.ru. Мама ребенка сообщила журналистам, что подросток умер, так и не придя в сознание.

Несчастный случай, напомним, произошел 30 января в селе Бакалы. Во время участия в районной спартакиаде среди школьников по борьбе «курэш» Ефим впал в кому. Следственный комитет уже начал проверку, к делу подключилась и прокуратура. Оба ведомства выясняют, насколько безопасные условия обеспечили организаторы во время соревнования.

Мама мальчика рассказывала, что его доставили в РДКБ только 28 февраля. Ранее перевозить в другую больницу, отметили в издании, Ефима отказывались из-за тяжелого состояния.

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