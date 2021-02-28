Впавшего после спарринга в кому 13-летнего мальчика перевезли в РДКБ Уфы

13-летнего Ефима М. сегодня, 28 февраля, доставили в РДКБ Уфы, сообщили журналисты Ufa1.ru со ссылкой на его маму. Ребенок уже месяц лежит в коме после турнира по борьбе в Бакалах.

Мама пострадавшего мальчика рассказала, что его привезли на реанимобиле, Ефим по-прежнему находится без сознания. В районной больнице, где весь месяц лежал ребенок, не было МРТ-аппарата. Ранее перевозить в другую больницу, отметили в издании, Ефима отказывались из-за тяжелого состояния.

Напомним, инцидент произошел 30 января в стенах спортшколы в селе Бакалы. Следственный комитет уже начал проверку, к делу подключилась и прокуратура. Оба ведомства выясняют, насколько безопасные условия обеспечили организаторы во время соревнования. Кроме того, уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности возбудили органы полиции.