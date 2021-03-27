«Это фиаско, братан!»: гневное послание Радика Юльякшина возмутило поклонников

Поклонников возмутило поведение Радика Юльякшина Фото: youtube.com

Поклонники Радика Юльякшина возмутились последним постом артиста о ситуации с Фирдусом Тямаевым.

На национальной эстраде Башкирии и Татарстана кипят страсти. Несколько недель назад Радик Юльякшин заявил, что отказывается проводить концерты в Татарстане в 2021 году. Такое решение он принял, судя по всему, из-за недопонимания с местными властями.

В конце марта масла в огонь подлила ситуация с отменой концерта Фирдуса Тямаева в Башкирии. Сам артист заявил, что в день выступления ему намеренно отключили свет в ДК. Местная администрация оправдалась тем, что в здании произошла коммунальная авария. Также артисту намекнули, что он выступал без маршрутного листа.

В пятницу, 26 марта, ситуацию прокомментировал советник главы Башкирии по вопросам культуры Радик Юльякшин. Артист заявил, что Тямаеву нужно «включать мозги». Своего коллегу также он обвинил в проведении незаконного концерта и проникновении в подсобные помещения ДК.

Не все фанаты Юльякшина не оценили подобное поведение артиста.

— Это фиаско, братан! - Советник, вы немного зазвездились! – гласят самые безобидные негативные комментарии.

Впрочем, некоторые слушатели заступились за Юльякшина.

- Радик все правильно написал! Фирдусу не помешало бы сменить организатора!