В Башкирии прекращены поиски 25-летней девушки с рыжими волосами

Девушку удалось найти живой и невредимой

В башкирском городе Ишимбае были прекращены поиски 25-летней Екатерины Мешакиной. Девушка, одной из главных примет которой были длинные рыжие волосы, пропала без вести вечером 19 марта. Она ушла из дома и перестала выходить на связь с близкими.

На следующий же день после исчезновения горожанки волонтеры отряда «Отклик» организовали ее поиски, которые завершились сегодня, 22 марта. Девушка была найдена живой и невредимой. Где все это время пропадала Екатерина и как именно ее нашли, не уточняется.

В Уфе тем временем продолжаются поиски 20-летнего Наиля Нурисламова. Парень пропал 16 марта, после того как пошел устраиваться на работу.